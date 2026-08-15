تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض، غداً (الأحد) 16 أغسطس 2026 الساعة الثالثة عصراً استقبال طلبات التقديم للسنة الثانية من برنامج «التوازن العقاري» عبر منصَّته الإلكترونية (https://tawazoun.rcrc.gov.sa/)، ويستمرُّ استقبال الطلبات حتى الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، مؤكدةً أن أسبقية التقديم لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن الفرص متساوية لكل المتقدمين خلال فترة التسجيل.

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم في السنة الثانية متاح للمواطنين المتزوجين أو ممن تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة استيفاء متطلَّبات الاستحقاق، وفي مقدمتها عدم وجود ملكية عقارية سابقة، وألا تقلُّ مدَّة الإقامة في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات.

وبيَّنت الهيئة أنَّ المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى، وثبتت أهليتهم ولم يشملهم الاستحقاق وفق نتائج القرعة الإلكترونية، لا يلزمهم إعادة التقديم؛ إذ إنَّ بياناتهم مسجلة مسبقاً في المنصَّة؛ كما أوضحت أنَّ من لم تثبت أهليتهم في العام الماضي، يلزمهم إعادة التقديم بعد استيفاء الشروط اللازمة.

وأكدت الهيئة أنَّ التسجيل لا يعني القبول النهائي، إذ تخضع جميع الطلبات للتحقُّق الإلكتروني وفق الشروط والضوابط المعتمدة، وتشمل مراحل البرنامج، بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات؛ التحقُّق من الأهلية، وإعلان نتائج الأهلية، واستقبال طلبات الاعتراض، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخارطة وفق الضوابط المعتمدة.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد حصريّاً على المنصَّة الإلكترونية والقنوات الرسمية للبرنامج، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال وقنوات العناية بالمستفيدين لتقديم الدعم والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلِّقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.