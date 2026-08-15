شهدت سماء محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، اقتران هلال قمر شهر ربيع الأول مع كوكب الزهرة في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، في ظاهرة فلكية أمكنت مشاهدتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة رصد.

وتشكل الظواهر الفلكية في حياة الإنسان إطارًا أساسيًا لتحديد الوقت وتنظيم التقويم والفصول الأربعة، إضافة إلى كونها مصدر إلهام علمي ومعرفي يربطنا بأسرار الكون.

ويظهر هذا الاقتران نتيجة الحركة الظاهرية للقمر والكواكب في مداراتها، ويُعد من الظواهر الفلكية الدورية التي تتكرر في أوقات مختلفة من العام، ويتيح للمهتمين برصد السماء متابعته وتصويره، لا سيما خلال فترة الشفق.

ويمكن توثيق الظاهرة باستخدام كاميرات الهواتف الذكية أو الكاميرات الرقمية، فيما تسهم المناظير في إظهار تفاصيل الهلال بصورة أوضح، بما في ذلك ضياء الأرض على الجزء غير المضاء من القمر.