توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الأحد) هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها، وتمتد تأثيرها لتشمل الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال المساء إلى شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.