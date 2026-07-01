اتخذت إدارة الأهلي خطوة جادة نحو التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في صفقة مجانية عقب مغادرته ليفربول، لتعويض رحيل نجمه الجزائري رياض محرز، بحسب ما أوردته شبكة «سكاي سبورتس».

وأوضحت الشبكة أن محمد صلاح لا يزال أحد أبرز أولويات أندية الدوري السعودي، حيث استفسر الأهلي عن الشروط الرياضية والمالية للنجم المصري، دون التوصل إلى أي اتفاق، إذ لا تزال المفاوضات في مراحلها الأولى.

رحيل محرز يمهد الطريق

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعد رحيل رياض محرز عن صفوف «الراقي»، إذ توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء عقده مبكراً، وبحسب التقارير، كلف إنهاء العقد بطل آسيا 14.5 مليون يورو، ما أتاح لمحرز الانتقال إلى أي نادٍ بصفته لاعباً حراً.

صلاح يتقدم على أديمي

ورغم إعجاب مسؤولي الأهلي بقدرات المهاجم الألماني كريم أديمي لتعزيز الخط الهجومي، إلا أن اسم محمد صلاح يظل الخيار الأبرز، ويأتي ضمن فئة مختلفة تماماً من النجوم، وفقاً للشبكة العالمية.

نهاية مسيرة تاريخية مع ليفربول

وكان النجم المصري قد غادر ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، بعد مسيرة استمرت تسعة أعوام، قاد خلالها الفريق للعودة إلى منصات التتويج، وحقق العديد من الأرقام القياسية.

تألق مونديالي

ويقدم صلاح مستويات مميزة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، إذ سجل هدفاً وصنع هدفين.