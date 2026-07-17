وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يبحث في كوريا الجنوبية توسيع الشراكات ويلتقي الطلبة السعوديين

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، خلال سلسلة لقاءات رسمية في جمهورية كوريا الجنوبية، توسيع التعاون السعودي الكوري في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، إلى جانب دعم المبتعثين السعوديين وتعزيز دورهم في نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية.

إذ اجتمع السواحة مع نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا باي كيونغ هون، وناقشا فرص تطوير الشراكة في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية الرقمية، والبحث والابتكار، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي، ويعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.

كما التقى وزير الداخلية والسلامة الكوري يون هو جونغ، وبحثا التعاون في المنصات الحكومية الموحدة، والهوية الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين هيئة الحكومة الرقمية والوزارة الكورية.

وفي جانب آخر، التقى السواحة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في كوريا الجنوبية، وناقش تطلعاتهم ومساراتهم العلمية، ودورهم في نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

