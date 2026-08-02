أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، أن إيران ودولاً في الشرق الأوسط توصلت إلى ملامح صفقة لإنهاء الحرب، مضيفاً أنه أرجأ توجيه هجوم جديد طالما أمكن التوصل سريعاً إلى اتفاق ينهي الطموحات النووية الإيرانية، ويعيد فتح مضيق هرمز.



وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»، أن «الولايات المتحدة في حالة استعداد وجاهزة تماماً للتحرك ضد إيران بمستويات من القوة العسكرية لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ورغم ذلك طلبت إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تأجيل أي هجوم، بعدما تم الاتفاق على ملامح صفقة».



وأضاف ترمب، أن هذا الاتفاق «سيشمل الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني»، مشيراً إلى أنه «استناداً إلى هذا الطلب، وافقت، من أجل مستقبل العالم، ومن أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، شريطة التمكن من التوصل سريعاً إلى صفقة». وأكد أن إسرائيل ستنضم إليه في هذا الالتزام، ودعا إلى إنجاز الصفقة.



وهددت إيران باستخدام «جميع الوسائل المتاحة لديها» في مواجهة أي هجوم من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان «سنستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن الحقوق والأمن القومي ضد عدوان أمريكا وإسرائيل». واعتبرت أن استمرار الحصار البحري والتهديدات والهجمات على البنية التحتية المدنية «مثال واضح على العدوان وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة».



وخلال اتصاله بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران سترد بشكل حاسم على أي عدوان، وبحث تداعيات ما وصفه بـ«الإجراءات الأمريكية المزعزعة للاستقرار»، وفق بيان للخارجية الإيرانية.



ووسط تبادل التهديدات، رفعت إسرائيل، أمس (السبت)، مستوى التأهب، خصوصاً أن التقديرات في تل أبيب أشارت إلى أن أي تصعيد سيشمل إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن مصادر أمنية قولها، إن الجيش الأمريكي يعتزم إرسال نحو 10 طائرات إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن معظم هذه الطائرات ستتمركز في مطار بن جوريون.



وذكرت أن إسرائيل أعلنت حالة التأهب القصوى على كافة المستويات استعداداً لكافة السيناريوهات المحتملة، في ظل إدراك بأن الجيش الأمريكي إذا هاجم منشآت البنية التحتية في إيران، ستبادر طهران إلى مهاجمة إسرائيل، حتى لو لم يطلب ترمب مشاركة الجيش الإسرائيلي في الهجوم. ووجه مسؤولون إسرائيليون تحذيرات إلى طهران، وتوعدوا بالرد على أي هجمات إيرانية.