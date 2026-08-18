سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026 - 2027، إذ تشهد البطولة مشاركة 32 نادياً في نسخة موسعة للمرة الأولى منذ إعادة هيكلة البطولة، لتضم 16 من فرق منطقة الغرب ومثلها من الشرق، موزعةً على أربعة مستويات في كل منطقة، على أن يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارجها.
ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس القادم، قبل انتقال البطولة إلى النهائيات المجمعة في السعودية، التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، خلال الفترة من 23 أبريل حتى الأول من مايو القادمين.
ووفق آلية القرعة التي أعلن عنها الاتحاد القاري لمنطقة الغرب، يضم المستوى الأول فرق الأهلي السعودي، حامل اللقب، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري والاستقلال الإيراني، ويضم المستوى الثاني فرق النصر السعودي ونفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي وشباب الأهلي الإماراتي، ويأتي الهلال السعودي في المستوى الثالث إلى جانب الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والوصل الإماراتي، فيما يضم المستوى الرابع فرق القادسية السعودي والشمال القطري، إضافة إلى الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.
وأوضح الاتحاد الآسيوي أن القرعة لن تقوم على سحب ثمانية منافسين لكل نادٍ بصورة منفصلة، وإنما تعتمد على شبكة قرعة ثابتة مكونة من أربعة أعمدة، هي A وB وC وD في منطقة الغرب، ويتم سحب أندية المستوى الأول على المراكز A1 وB1 وC1 وD1، ثم أندية المستوى الثاني على A2 وB2 وC2 وD2، وبالطريقة ذاتها للمستويين الثالث والرابع.
وأكد الاتحاد تطبيق مبدأ حماية أندية الاتحاد الوطني الواحد، بحيث لا توضع أندية الدولة نفسها في أعمدة متجاورة، بما يمنع مواجهة بعضها بعضاً في مرحلة الدوري، كما سيتم تطبيق مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار أنماط المباريات على أرض الفريق أو خارجها بين أندية اتحادين وطنيين بعينهما.
وبذلك ستكون مباريات الأندية السعودية في المسابقة على النحو التالي:
أولا: الأهلي سيواجه فرق:
العين
السد
نيفتشي
شباب الأهلي
الغرافة
الوصل
باختاكور
الشمال
ثانيا: النصر سيواجه فرق:
السد
العين
نيفتشي
شباب الأهلي
الغرافة
الوصل
الشمال
باختاكور
ثالثا: القادسية سيواجه فرق:
السد القطري
العين الإماراتي
نيفتشي الأوزبكي
شباب أهلي دبي الإماراتي
الوصل الإماراتي
الغرافة القطري
باختاكور الأوزبكي
الشمال القطري
رابعاً: الهلال سيواجه فرق:
العين الإماراتي
السد القطري
نيفتشي الأوزبكي
شباب أهلي دبي الإماراتي
الوصل الإماراتي
الغرافة القطري
باختاكور الأوزبكي
الشمال القطري
خامسا: الاتحاد سيواجه فرق:
السد القطري
العين الإماراتي
نيفتشي الأوزبكي
شباب أهلي دبي الإماراتي
الوصل الإماراتي
الغرافة القطري
باختاكور الأوزبكي
الشمال القطري
Today, the draw for the group stage of the AFC Champions League for the 2026 - 2027 season was held in the Malaysian capital, Kuala Lumpur. The tournament will feature 32 clubs in an expanded format for the first time since the tournament's restructuring, including 16 teams from the West Zone and 16 from the East, distributed across four levels in each region. Each team will play eight matches against eight different opponents, with four matches at home and four away.
The top eight teams from each region will qualify for the Round of 16, scheduled to take place from March 1 to 17, before the tournament moves to the final rounds in Saudi Arabia, which will include the quarter-finals, semi-finals, and the final match, from April 23 to May 1.
According to the draw mechanism announced by the continental federation for the West Zone, the first level includes the Saudi club Al-Ahli, the defending champion, along with UAE's Al-Ain, Qatar's Al-Sadd, and Iran's Esteghlal. The second level includes Saudi Arabia's Al-Nassr, Uzbekistan's Neftchi, Iraq's Al-Quwa Al-Jawiya, and UAE's Shabab Al-Ahli. Saudi Arabia's Al-Hilal is in the third level alongside Qatar's Al-Gharafa, Iran's Tractor, and UAE's Al-Wasl, while the fourth level includes Saudi Arabia's Al-Qadisiyah, Qatar's Al-Shamal, in addition to Saudi Arabia's Al-Ittihad and Uzbekistan's Pakhtakor.
The Asian Football Confederation clarified that the draw will not involve drawing eight opponents for each club separately, but will rely on a fixed draw grid consisting of four columns: A, B, C, and D in the West Zone. Clubs from the first level will be drawn into positions A1, B1, C1, and D1, followed by clubs from the second level into A2, B2, C2, and D2, and similarly for the third and fourth levels.
The federation confirmed the application of the principle of protecting clubs from the same national association, ensuring that clubs from the same country are not placed in adjacent columns, preventing them from facing each other in the group stage. The principle of sporting fairness will also be applied to limit the repetition of match patterns at home or away between clubs from specific national associations.
Thus, the matches for Saudi clubs in the tournament will be as follows:
First: Al-Ahli will face teams:
Al-Ain
Al-Sadd
Neftchi
Shabab Al-Ahli
Al-Gharafa
Al-Wasl
Pakhtakor
Al-Shamal
Second: Al-Nassr will face teams:
Al-Sadd
Al-Ain
Neftchi
Shabab Al-Ahli
Al-Gharafa
Al-Wasl
Al-Shamal
Pakhtakor
Third: Al-Qadisiyah will face teams:
Qatar's Al-Sadd
UAE's Al-Ain
Uzbekistan's Neftchi
UAE's Shabab Al-Ahli
UAE's Al-Wasl
Qatar's Al-Gharafa
Uzbekistan's Pakhtakor
Qatar's Al-Shamal
Fourth: Al-Hilal will face teams:
UAE's Al-Ain
Qatar's Al-Sadd
Uzbekistan's Neftchi
UAE's Shabab Al-Ahli
UAE's Al-Wasl
Qatar's Al-Gharafa
Uzbekistan's Pakhtakor
Qatar's Al-Shamal
Fifth: Al-Ittihad will face teams:
Qatar's Al-Sadd
UAE's Al-Ain
Uzbekistan's Neftchi
UAE's Shabab Al-Ahli
UAE's Al-Wasl
Qatar's Al-Gharafa
Uzbekistan's Pakhtakor
Qatar's Al-Shamal