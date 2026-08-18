سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026 - 2027، إذ تشهد البطولة مشاركة 32 نادياً في نسخة موسعة للمرة الأولى منذ إعادة هيكلة البطولة، لتضم 16 من فرق منطقة الغرب ومثلها من الشرق، موزعةً على أربعة مستويات في كل منطقة، على أن يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارجها.



ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس القادم، قبل انتقال البطولة إلى النهائيات المجمعة في السعودية، التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، خلال الفترة من 23 أبريل حتى الأول من مايو القادمين.



ووفق آلية القرعة التي أعلن عنها الاتحاد القاري لمنطقة الغرب، يضم المستوى الأول فرق الأهلي السعودي، حامل اللقب، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري والاستقلال الإيراني، ويضم المستوى الثاني فرق النصر السعودي ونفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي وشباب الأهلي الإماراتي، ويأتي الهلال السعودي في المستوى الثالث إلى جانب الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والوصل الإماراتي، فيما يضم المستوى الرابع فرق القادسية السعودي والشمال القطري، إضافة إلى الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.



وأوضح الاتحاد الآسيوي أن القرعة لن تقوم على سحب ثمانية منافسين لكل نادٍ بصورة منفصلة، وإنما تعتمد على شبكة قرعة ثابتة مكونة من أربعة أعمدة، هي A وB وC وD في منطقة الغرب، ويتم سحب أندية المستوى الأول على المراكز A1 وB1 وC1 وD1، ثم أندية المستوى الثاني على A2 وB2 وC2 وD2، وبالطريقة ذاتها للمستويين الثالث والرابع.



وأكد الاتحاد تطبيق مبدأ حماية أندية الاتحاد الوطني الواحد، بحيث لا توضع أندية الدولة نفسها في أعمدة متجاورة، بما يمنع مواجهة بعضها بعضاً في مرحلة الدوري، كما سيتم تطبيق مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار أنماط المباريات على أرض الفريق أو خارجها بين أندية اتحادين وطنيين بعينهما.



وبذلك ستكون مباريات الأندية السعودية في المسابقة على النحو التالي:



أولا: الأهلي سيواجه فرق:



العين



السد



نيفتشي



شباب الأهلي



الغرافة



الوصل



باختاكور



الشمال



ثانيا: النصر سيواجه فرق:



السد



العين



نيفتشي



شباب الأهلي



الغرافة



الوصل



الشمال



باختاكور



ثالثا: القادسية سيواجه فرق:



السد القطري



العين الإماراتي



نيفتشي الأوزبكي



شباب أهلي دبي الإماراتي



الوصل الإماراتي



الغرافة القطري



باختاكور الأوزبكي



الشمال القطري



رابعاً: الهلال سيواجه فرق:



العين الإماراتي



السد القطري



نيفتشي الأوزبكي



شباب أهلي دبي الإماراتي



الوصل الإماراتي



الغرافة القطري



باختاكور الأوزبكي



الشمال القطري



خامسا: الاتحاد سيواجه فرق:



السد القطري



العين الإماراتي



نيفتشي الأوزبكي



شباب أهلي دبي الإماراتي



الوصل الإماراتي



الغرافة القطري



باختاكور الأوزبكي



الشمال القطري