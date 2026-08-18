أعلن مصدر عسكري سوري أن الطيران الإسرائيلي استهدف، اليوم (الثلاثاء)، مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي، وفق ما نقلت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية. وأكدت أن الطيران الإسرائيلي شن 8 غارات على مدرج المطار العسكري.



وحسب المصدر، فإن القصف الإسرائيلي اقتصرت أضراره على الجوانب المادية في بنية المطار، دون وقوع إصابات بشرية جراء الاستهداف.



وتبعد القاعدة نحو 70 كيلومتراً عن الحدود التركية، وخرجت من الخدمة كمطار عسكري منذ 2013، وتغيرت إدارتها عدة مرات خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 سنة بين القوات الموالية للرئيس السابق بشار الأسد وقوات المعارضة.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري سوري قوله إن القاعدة استُخدمت منذ الإطاحة بالأسد في أواخر 2024 كمركز تدريب للجيش السوري.



وتأتي هذه الغارات في خضم توتر أمني متصاعد بين إسرائيل وتركيا وخطاب متزايد الحدة بين البلدين بشأن سورية.



وكانت الولايات المتحدة وضعت «فيتو» على طلب إسرائيلي لتنفيذ ضربات ضد أهداف في سورية، في وقت تشهد فيه مناطق الجنوب السوري تصعيداً ميدانياً وتوغلات إسرائيلية متكررة.



وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، (الجمعة)، بأن واشنطن رفضت طلباً إسرائيلياً بشن غارات على أهداف داخل الأراضي السورية، دون أن توضح طبيعة الأهداف التي طلبت إسرائيل استهدافها.



وكان التلفزيون السوري أعلن أن القوات الإسرائيلية احتجزت عدداً من المواطنين بعد توغلها في ريف القنيطرة وإقامة حاجز للتفتيش. وفي ريف درعا الغربي، أطلقت القوات الإسرائيلية، (الجمعة)، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل في قرية معرية.



وتشهد مناطق جنوب سورية توغلات إسرائيلية متكررة، تترافق مع إقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة والمنازل واحتجاز مدنيين، إلى جانب إطلاق النار في محيط المناطق السكنية، وسط اتهامات إسرائيلية بوجود تهديدات أمنية في المنطقة.