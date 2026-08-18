لسنوات طويلة، عشنا في رعب من الفايروسات التي تدمر أجهزة الكمبيوتر، مما جعلنا نُسارع بتثبيت تطبيقات الحماية الثقيلة على هواتفنا الذكية بمجرد شرائها. لكن الحقيقة الصادمة التي يجهلها الكثيرون اليوم هي أن هاتفك الأندرويد الحديث لم يعد بحاجة إلى هذه التطبيقات التي تستنزف بطاريتك وذاكرة جهازك دون فائدة حقيقية.

هاتفك ليس أعزلاً، بل يمتلك جداراً دفاعياً صامتاً يُدعى «Google Play Protect». يعمل هذا الحارس الرقمي على مدار الساعة، ويفحص التطبيقات قبل تثبيتها ويراقبها دورياً. وفي عام 2025 وحده، نجح في سحق 27 مليون تطبيق ضار وحظرها تماماً قبل أن تصل إلى شاشتك. وإلى جانب ذلك، يستخدم أندرويد تقنية «العزل البرمجي» الصارمة، والتي تضع كل تطبيق في زنزانة انفرادية، لتمنعه من التجسس على التطبيقات الأخرى أو سرقة بياناتك الحساسة.

لكن إذا كان النظام منيعاً، فكيف تُسرق الحسابات؟ وتتمحور الإجابة ببساطة في أنك أنت نقطة الضعف. فأكبر التهديدات اليوم لم تعد برمجيات خبيثة معقدة، بل حيل «الهندسة الاجتماعية». ولهذا فإن مكالمة وهمية من شخص يدعي أنه موظف بالبنك، أو رسالة نصية تطلب تحديث بياناتك، كفيلة بتسليم مفاتيح حياتك الرقمية للهاكرز على طبق من ذهب. وهذه الفخاخ النفسية تقف أمامها أعتى برامج مكافحة الفايروسات عاجزة تماماً. أضف إلى ذلك فخ «الواي فاي العام» في المقاهي والمطارات، إذ يمكن لقراصنة الشبكات اصطياد بياناتك غير المشفرة في ثوانٍ، وهنا يكون تطبيق VPN الموثوق هو درعك الحقيقي وليس مضاد الفايروسات.

ورغم هذه الترسانة، يظل مضاد الفايروسات الخارجي طوق نجاة في حالات محددة. وإذا كنت من هواة تحميل التطبيقات المهكرة من خارج متجر «قوقل» الرسمي، أو كنت تستخدم هاتفاً قديماً توقفت عنه التحديثات الأمنية، أو لاحظت استنزافاً جنونياً ومفاجئاً لبطارية هاتفك وظهور نوافذ إعلانية غريبة من العدم. وفي هذه المواقف، فالاستعانة بتطبيق حماية موثوق يُعد خطوة ذكية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويمكن الخلوص إلى أن وعيك الرقمي وحذرك من الروابط المجهولة هما أقوى جدار حماية يمكن أن تمتلكه في جيبك، فلا تمنح ثقتك العمياء لأي رسالة أو شاشة تطلب صلاحيات لا تستحقها.