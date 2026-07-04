«عكاظ» (جدة)

يُدرك الشعب اليمني أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، حريص على أن يعيش المواطن اليمني حياة كريمة، وأن يحظى بكامل الخدمات الضرورية لحياته اليومية بما في ذلك التنقل من صنعاء إلى بعض الدول وفق اتفاقيات تراعي المتطلبات وتتناسب مع الاحتياجات، خصوصاً العلاجية في مصر والأردن، إلا أن المليشيات الحوثية عملت على وضع العراقيل أمام الرحلات من خلال إقحام عناصرها في حرب لا مبرر لها، حيث تنفذ أجندة إيرانية، ما تسبب في إغلاق المطار وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية. ويؤكد عدد من مشايخ اليمن أن السعودية تسعى دوماً إلى دعم الشعب اليمني على كامل التراب اليمني، وتعمل على توفير كامل متطلباته، ودعم احتياجاته رغم المآسي التي تسببت فيها المليشيات الحوثية، التي تحاول اليوم التغطية على فشلها في توفير الخدمات وتسببها في معاناة اليمنيين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها بالهجوم على السعودية والشرعية اليمنية. وقالوا إن الحوثيين يتهربون من الاستحقاقات التي يطالب بها المواطنون في مناطق سيطرتهم وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات عبر افتعال الأزمات ومحاولة فتح جبهات حرب جديدة. وأشاروا إلى أن الحوثيين دمروا اليمن وعبثوا بمقدراته، وأذاقوا الشعب اليمني العذاب عبر القتل والتنكيل بالأبرياء وسلب الحقوق وانتهاك الحرمات في مواقف يندى لها الجبين ولا تمثل الأخلاق والأعراف اليمنية، التي ستسود قريباً بعد القضاء على هذه المليشيا التي لا تتمنى الخير لليمن واليمنيين.