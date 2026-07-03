في خطوة غير متوقعة قلبت موازين الوسط الفني، وتحديداً قبل أيام قليلة من انطلاق ماراثون سينمائي شرس يجمعهما، قررت الفنانة المصرية مي عمر كسر حالة الجمود وطي صفحة الخلافات الحادة مع زميلتها النجمة ياسمين عبد العزيز، عبر مبادرة علنية أثارت عاصفة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الخطوة جاءت في وقت حساس جداً، حيث تستعد مي عمر لطرح فيلمها الجديد «شمشون ودليلة» مع النجم أحمد العوضي (طليق ياسمين عبد العزيز) في 8 يوليو الجاري، بينما تستعد ياسمين لطرح فيلمها «خلي بالك من نفسك» مع أحمد السقا في 22 يوليو.

ورغم الخلافات السابقة، حرصت مي عمر على إظهار روح الزمالة، حيث نشرت عبر خاصية «القصص» (Stories) على حسابها الرسمي في «إنستغرام» الملصق الدعائي لفيلم ياسمين والسقا، وعلقت بكلمات مليئة بالود قائلة: «مبروك أخويا الجدع والنجم الكبير أحمد السقا (الساموراي)، والنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز اللي كلنا بنحب أفلامها.. إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا، وأنا أول واحدة متحمسة أتفرج عليه».

السقا يرد بحماس.. وصمت غامض من ياسمين

ردود الأفعال على هذه المبادرة جاءت متباينة ومثيرة للجدل:

رد أحمد السقا: سرعان ما التقط السقا الرسالة وأعاد نشرها كاتبًا بحماس: «ألف مبروك عليكي إنتِ يا ميوش القلب من جوه.. وبالنجاح يا دليلة.. ويلا بينا».

موقف ياسمين عبد العزيز: في المقابل، فرضت ياسمين صمتاً غامضاً تماماً ولم تعلق أو تتفاعل مع رسالة مي عمر حتى اللحظة، مما فتح باب التكهنات والتحليلات بين الجمهور.

ويعود أصل هذا الجفاء والاشتعال بين النجمتين إلى الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، حيث اندلعت أزمة تصريحات متبادلة وهجوم مبطن بشأن العمل الذي حقق لقب «الأعلى مشاهدة».

وتطورت الأزمة لاحقاً لتأخذ طابعاً شخصياً وعتاباً ثقيلاً، بعد اتهامات لمي عمر بأن ياسمين لم تقدم لها واجب العزاء في وفاة والدها، وفي المقابل، عتبت ياسمين على مي بسبب عدم تواصلها معها للاطمئنان عليها أثناء وعكتها الصحية الأخيرة، ليبقى السؤال المطروح الآن في الشارع الفني: هل تكسر ياسمين عبد العزيز صمتها وترد على المبادرة، أم أن قطار الصلح قد فات؟