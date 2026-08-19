أثار عالم الفيزياء الفلكية المتخصص في أنظمة الدفع الفضائي المتقدمة، إريك ديفيس،جدلًا جديدًا بعدما قال إنه مستعد للكشف عن معلومات يزعم أنها تتعلق بأجساد لكائنات غير بشرية تحتفظ بها الحكومة الأمريكية، لكنه اشترط حصوله أولًا على حماية قانونية من الملاحقة أو خرق التزامات السرية.

وقال ديفيس -الذي عمل كمستشار في برامج الحكومة الأمريكية (البنتاغون) المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة- خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج Katie Pavlich Tonight على شبكة NewsNation: إن هناك أربعة أنواع على الأقل من الكائنات التي يعتقد أن السلطات الأمريكية تعرفها، مضيفًا أنه اطلع، بحسب قوله، على أدلة مرتبطة بها.

وتأتي تصريحاته في وقت بدأت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفق ما ورد في التقرير، بحث آلية تتيح للمبلغين عن المعلومات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة تقديم ما لديهم من معلومات دون انتهاك اتفاقات عدم الإفشاء أو الالتزامات المتعلقة بالأسرار الحكومية.

الأشكال المزعومة.

4 أشكال مزعومة

وقدم ديفيس وصفًا لما قال إنها الأنواع التي يُزعم أن الحكومة الأمريكية تحتفظ ببقاياها، بعد حوادث مرتبطة بتحطم أجسام طائرة مجهولة:

«الرماديون»: كائنات شبيهة بالبشر، نحيلة وذات بشرة رمادية، في صورة تشبه التصور الشائع للكائنات الفضائية في أفلام الخيال العلمي.

«الشماليون»: كائنات طويلة القامة ذات ملامح بشرية، وصفها ديفيس بأنها تشبه ذوي البشرة البيضاء.

«الحشريون»: كائنات يقال إن مظهرها يشبه حشرة فرس النبي.

«الزواحف»: كائنات يُزعم أنها تشبه الزواحف.

ولا يقدم النص المتداول دليلًا مستقلاً يثبت وجود هذه الأنواع أو امتلاك الحكومة الأمريكية لأجسادها، فيما تبقى هذه التصريحات ضمن الادعاءات المرتبطة بملف الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات غير البشرية.

أين توجد الأجساد المزعومة؟

وحول مكان تخزين ما وصفه بـ«البيولوجيات» غير البشرية، قال ديفيس إنه لم يكن قادرًا على تحديد موقعها بشكل قاطع عندما كان يعمل في دعم أنشطة مرتبطة بوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية قبل أكثر من عقد. وأضاف أنه كانت هناك، بحسب روايته، مؤشرات على الجهة التي انتقلت إليها تلك الأجساد بعد استعادتها، مشيرًا إلى أن مؤسسة معنية بالأمر جرى تقسيمها لاحقًا إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، ونُقلت مكوناتها إلى مؤسسات طبية عسكرية مختلفة خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

إريك ديفيس

الحصانة شرط للكشف

ويقول ديفيس إن العقبة الرئيسية أمام تقديم معلوماته هي القيود القانونية المتعلقة بالسرية، لذلك يأمل أن تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات تتيح له الحديث بشكل قانوني وآمن.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاهتمام الرسمي والشعبي في الولايات المتحدة بملف الأجسام الطائرة المجهولة، لا سيما بعد جلسات استماع وتحقيقات تناولت شهادات موظفين ومسؤولين سابقين حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تمتلك معلومات أو مواد مرتبطة بتكنولوجيا أو كائنات غير بشرية.

ومع ذلك، فإن الادعاءات المتعلقة بوجود أجساد لكائنات فضائية لدى الحكومة الأمريكية لم تُثبت بصورة مستقلة وعلنية، ولا يعني بحث الحكومة عن آلية لحماية المبلغين تأكيد صحة المعلومات التي قد يقدمها أي شاهد أو مسؤول سابق.