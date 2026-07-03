في ليلة دراماتيكية سيتوقف عندها التاريخ كروياً وطبياً، لم يكن عبور البرتغال إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026 على حساب كرواتيا مجرد مباراة كرة قدم، بل كان «العرض الأسطوري» الذي أثبت فيه كريستيانو رونالدو أن الزمن يتوقف تحت أقدامه، مخلفاً وراءه عاصفة من الجدل هزت منصات التواصل الاجتماعي من المحيط إلى الخليج.

فبين تمتمة غامضة أشعلت السوشيال ميديا، وإعجاز رقمي غير مسبوق في تاريخ المونديال الأضخم، وقنبلة موقوتة فجرتها شقيقته بشأن اعتزاله الدولي، صاغ «الدون» ملحمة سريالية على الأراضي الكندية.

لقطة هزت المونديال

في توقيت مفصلي خانق من الموقعة النارية التي احتضنها ملعب «بي أم أو فيلد» (تورونتو)، كانت البرتغال تتجرع مرارة التأخر بهدف. وحين انحبست أنفاس الملايين والبرتغال تتحصل على ركلة جزاء مصيرية، التقطت عدسات الكاميرات لقطة لم تمر مرور الكرام، ركزت الكاميرا على وجه الدون، وظهر بوضوح وهو يتمتم بشفتيه عبارة «بسم الله» في لحظة الصفاء والتركيز الشديد التي سبقت التسديد!

وبثبات مرعب، ترجم كريستيانو الركلة إلى هدف تعادل قاتل في الدقيقة 68، معيداً بلاده للمباراة. هذه اللقطة أعادت للأذهان الطقوس الروحية والذهنية التي باتت سمة مميزة لرونالدو مؤخراً بقميص النصر السعودي، ليتحول المشهد خلال دقائق لحديث العالم بين من رآها احتراماً لثقافة المنطقة واحتراباً مع الضغوط، ومن اعتبرها روتينًا احترافيًا خارقًا.

الإعجاز الرقمي بعمر الـ 41!

بدخول القائد التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي، ودفاعه عن ألوان بلاده وهو في سن 41 عاماً و147 يوماً، دخل رونالدو رسمياً كتاب «غينيس» للأرقام القياسية من أوسع أبوابه. ووفقاً لشبكة «أوبتا»، بات الدون أول لاعب في تاريخ كوكب الأرض يشارك ويسجل في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال بعد تجاوز الأربعين!

المباراة شهدت مجزرة إحصائية قادها رونالدو والبديل الإستراتيجي جونزالو راموس، وإليك تفاصيل الـ 15 رقماً إعجازياً التي سُجلت في اللقاء:

أرقام الدون الإعجازية:

أكبر لاعب: حطم الرقم القياسي كأكبر لاعب يشارك في مباراة إقصائية بكأس العالم (41 عاماً و147 يوماً)، كما أنه أصبح أكبر لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباريات الإقصائية في المونديال بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال وكرواتيا. أكبر هداف إقصائي: أصبح أكبر لاعب يسجل هدفاً في الأدوار الإقصائية للمونديال. أول هدف إقصائي: للمفارقة، هذا هو الهدف الأول لرونالدو في تاريخ مشاركاته بالأدوار الإقصائية بكأس العالم. التسجيل في 6 نسخ: عزز انفراده التاريخي بالتسجيل في 6 نسخ مختلفة ومتتالية من كأس العالم. الملك الأوروبي: أصبح أكبر لاعب أوروبي تسجيلاً للأهداف في البطولات الكبرى (المونديال + اليورو) برصيد 25 هدفاً. وصافة المشاركات: خاض مباراته المونديالية رقم 26، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة تاريخياً خلف ليونيل ميسي (29 مباراة).

دراما بديل «البديل» وصفعة كرواتيا:

راموس البديل الخارق: سجل البديل جونزالو راموس هدف الفوز القاتل للبرتغال (2-1)، ليصبح ثاني أفضل هداف برتغالي في لقاءات خروج المغلوب بـ 4 أهداف بعد الأسطورة أوزيبيو (6 أهداف). تميمة راموس: سجل راموس 31% من أهدافه المهنية كبديل (30 من أصل 97 مباراة). تاريخية راموس: بات أول لاعب يسجل هدف الفوز للبرتغال في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بكأس العالم. عقدة راموس: فازت البرتغال في جميع المباريات الثماني التي سجل فيها راموس. ريمونتادا تاريخية: هذه هي المرة الثانية فقط في التاريخ التي تفوز فيها البرتغال بمباراة إقصائية بالمونديال بعد التأخر في النتيجة، منذ ملحمة كوريا الشمالية عام 1966. إنجاز حزين لبيريسيتش: سجل إيفان بيريسيتش هدف كرواتيا الوحيد ليصبح الهداف التاريخي لبلاده بالمونديال بـ 7 أهداف متجاوزاً دافور شوكر (6 أهداف). كسر عقدة بيريسيتش: هذه أول مباراة تخسرها كرواتيا تاريخياً عندما يسجل بيريسيتش منذ نهائي مونديال 2018 أمام فرنسا. لعنة ركلات الجزاء الكرواتية: استقبلت كرواتيا 8 ركلات جزاء في تاريخها بالمونديال دون تصدٍّ واحد! انهيار كرواتي نادِر: خسر الكروات مباراة بعد التقدم في النتيجة للمرة الثانية تاريخياً منذ عام 1998 أمام فرنسا، ولأول مرة يستقبلون هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع.

شقيقته تعلن اعتزاله.. ورونالدو يفجر قنبلة بعد توديع مودريتش!

الإثارة لم تتوقف عند صافرة النهاية. فقبل المباراة، فجرت شقيقة الدون «كاتيا أفيرو»، قنبلة مدوية عبر صحيفة «أبولا» تلمح فيها رسمياً إلى أن مسيرة شقيقها الدولية ستنتهي فور نهاية هذا المونديال.

وعقب مغادرته أرضية الميدان في الدقيقة 80 مستبدلاً، واجه رونالدو الكاميرات عبر قناة «سبورت تي في» ليرد على شقيقته قائلاً ببرود وثقة: «مستقبل كريستيانو ليس مهماً الآن.. سأتحدث مع عائلتي وسيحدث ما سيحدث سواء فزنا أم خسرنا. لم أعد أتخذ القرارات بشكل متسرع، كل شيء يتم بهدوء والآن سنحاول الاستمتاع بهذا الانتصار المثير».

ولم ينسَ الدون إظهار احترامه الشديد لزميله السابق لوكا مودريتش، الذي ودع المونديال على يد البرتغال، قائلاً: «بعد المباراة ودعته وسيظل أسطورة كروية كبيرة.. نحن تقريباً في نفس العمر ولدي احترام هائل له ولكل ما قدمه لكرة القدم».