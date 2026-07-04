تأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب تغلبه على أستراليا بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس (الجمعة) على ملعب «دالاس» ضمن منافسات دور الـ32.

عاشور يفتتح التسجيل لمصر

افتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 13، بعد عرضية متقنة أرسلها كريم حافظ من أمام منطقة الجزاء، قابلها إمام عاشور برأسية سكنت شباك المنتخب الأسترالي.

هاني يُسجل بالخطأ في مرماه

وأدرك منتخب أستراليا التعادل في الدقيقة 55، بعد ركلة حرة من الجانب الأيسر نُفذت عرضية داخل منطقة الجزاء، ليحولها الظهير الأيمن المصري محمد هاني برأسه بالخطأ في مرماه.

وسيطر منتخب مصر على الكرة في معظم أوقات الشوط الثاني، وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل، ليتجه المنتخبان إلى الوقت الإضافي، الذي لم يشهد تطوراً في النتيجة.

ركلات الترجيح تبتسم لمصر

واحتكم منتخبا مصر وأستراليا إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت للمنتخب المصري بنتيجة 4-2، بعد أن أهدر منتخب أستراليا ركلتي ترجيح.

مصر تنتظر «بطل العالم»

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر لمواجهته في ثمن النهائي، إذ يُعد منتخب الأرجنتين (حامل لقب النسخة السابقة من المونديال) الأقرب لمواجهة المنتخب المصري.