حقق نجم وسط منتخب مصر إمام عاشور إنجازاً تاريخياً بعدما سجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام أستراليا، اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 13، بعد عرضية متقنة أرسلها كريم حافظ من أمام منطقة الجزاء، قابلها إمام عاشور برأسية سكنت شباك المنتخب الأسترالي.

ثالث لاعب مصري يسجل هدفين

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري يسجل هدفين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد محمد صلاح في نسخة 2018، وعبد الرحمن فوزي في نسخة 1934.

ولم يسبق لأي لاعب مصري أن سجل أكثر من هدفين في نسخة واحدة من البطولة.

كما واصل إمام عاشور كتابة التاريخ بتدوين اسمه كأول لاعب مصري يسجل في الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم.

البداية أمام بلجيكا

وكان إمام عاشور قد سجل هدفه الأول في شباك بلجيكا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

إنجاز غير مسبوق لمنتخب مصر

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا متصدر المجموعة.