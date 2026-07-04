كشف بطل صعود الهضبة فيصل القباني لـ«عكاظ»، أن مسار عقبة المحمدية في الشفا بالطائف من أفضل مسارات صعود الهضبة على مستوى العالم، لوجود عناصر الإثارة والخوف والتحدي التي يبحث عنها السائقون المحترفون.

جاء ذلك خلال منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا لصعود الهضبة 2026، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والتي تحتضنها عقبة المحمدية في منطقة الشفا بمحافظة الطائف، أحد أبرز المسارات الجبلية وأكثرها تحدياً في المملكة.



وأكد القباني أن أجواء الطائف المعتدلة أسهمت في رفع المستوى التنافسي، ومنحت السباق أفضلية مقارنة بعدد من المسارات الأخرى، مشيراً إلى أن طبيعة العقبة تتطلب تركيزاً عالياً ومهارات قيادة استثنائية.



من جانبه، أوضح المتسابق أسامة حكيم أن تصنيف الفئات في نسخة هذا العام عليه ملاحظات ويتمنى تلافيها مستقبلاً، مبيناً أنه حقق المركز الثالث، مؤكداً أن السباق شهد انسيابية عالية دون تسجيل أي حوادث، وأضاف أنه سجل سرعة بلغت 145 كيلومتراً في الساعة بين الغيارين الثالث والرابع.



وشهدت منافسات هذا العام مشاركة نحو 41 متسابقاً، فيما كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن بطولة السعودية تويوتا لصعود الهضبة 2026 تتكون من ثلاث جولات؛ الأولى خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو، والثانية يومي 17 و18 يوليو، فيما تختتم المنافسات بالجولة الثالثة خلال الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس 2026، بمشاركة نخبة من السائقين والفرق.



ويمتد مسار عقبة المحمدية لمسافة 4.2 كيلومتر، وينطلق من ارتفاع يقارب 1900 متر فوق سطح البحر، وصولاً إلى خط النهاية على ارتفاع نحو 2150 متراً، فيما تشكل المنعطفات المتتابعة وفوارق الارتفاع تحدياً فنياً يتطلب أعلى درجات التركيز والتحكم.



وشهدت البطولة تطوراً ملحوظاً في أعداد المشاركين، إذ ارتفع العدد من نحو 18 سائقاً في النسخة الأولى عام 2017 إلى أكثر من 190 سائقاً في نسخة 2025، في انعكاس لجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تطوير رياضة المحركات، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز استدامة البطولات الوطنية.



وتحمل نسخة 2026 زخماً تنافسياً كبيراً، مع سعي المشاركين لتسجيل أسمائهم في سجل أبطال البطولة، فيما تواصل بطولة السعودية تويوتا لصعود الهضبة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز بطولات رياضة المحركات في المملكة، من خلال توفير منصة احترافية لإبراز قدرات السائقين، واكتشاف المواهب، وتعزيز ثقافة المنافسة الآمنة وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.