في مفاجأة طبية من العيار الثقيل، كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الصيدلة العالمية أن العادات التي نعتبرها «صحية للغاية» قد تكون السبب الخفي وراء فشل بعض العلاجات الطبية. وحذرت الدراسة بشكل خاص من ابتلاع الأقراص والكبسولات الدوائية باستخدام المياه المعدنية القلوية والعلاجية، مؤكدة أن «ماء الصنبور العادي» أو الماء المفلتر هو الخيار الأكثر أماناً وضماناً لفعالية الدواء!

هذه النتائج الصادمة فتحت الباب لجدل واسع حول غياب التوجيهات الطبية الواضحة، حيث تبين أن الغالبية العظمى من نشرات الأدوية تتجاهل تحديد «نوع السائل» الذي يجب استخدامه لبلع الحبوب.

كيف تدمر المياه المعدنية غلاف الدواء؟

ركز الباحثون في دراستهم على فحص وتتبع تأثير 22 مشروباً شائعاً (من بينها القهوة، والشاي الأسود، وعصير التفاح، واللبن، وأنواع مختلفة من المياه) على الأدوية المغلفة كبسولاتها بأغلفة معوية مقاومة لحمض المعدة.

هذه الأغلفة صُممت خصيصاً لحماية المادة الفعالة من الأحماض الحارقة داخل المعدة، لضمان وصول الدواء سليماً إلى الأمعاء ومن ثم امتصاصه بشكل صحيح. وهنا كانت الصدمة: فقد وجد البحث أن نقع الأقراص في بعض أنواع المياه المعدنية القلوية العلاجية أدى إلى إطلاق مبكر لأكثر من 90% من المكونات الدوائية في غضون 5 دقائق فقط، وهو ما وصفه العلماء بـ«الفشل شبه الكامل للغلاف الواقي».

هذا التحلل السريع يعني أن الدواء يذوب في البيئة الخاطئة (المعدة بدلاً من الأمعاء)، مما يجعله إما عديم الفائدة تماماً أو يتسبب في تهيج شديد لجدار المعدة.

خطر يهدد كبار السن ومرضى عسر البلع

أوضحت الدكتورة نيكوليت كالاي سابو، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن هذا الاكتشاف لا يعد مجرد «فضول مختبري»، بل هو خطر حقيقي يمس سلامة المرضى. وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة لفتح الكبسولات أو سحقها لتسهيل بلعها، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من عسر البلع (Dysphagia) هم في الغالب نفس الأشخاص الذين يفضلون شرب المياه المعدنية القلوية ظناً منهم أنها تعزز صحتهم.

وفي المقابل، أثبتت التجارب أن ماء الصنبور التقليدي والماء المفلتر حافظا على ثبات الدواء، ولم يتسببا في إطلاق المادة الفعالة بشكل مبكر، مما يضمن وصول العلاج إلى وجهته الصحيحة في الجسم.

من جانبه، علق الدكتور أوبل بيكر الطبيب العام ببريطانيا، على هذه النتائج قائلاً: «من المثير للاهتمام والخطورة أن نرى مشروبات نعتبرها صحية وغير ضارة تتداخل مباشرة مع استقرار الأدوية أو امتصاصها».

الصدمة الإضافية التي فجرتها الدراسة تمثلت في فحص نشرات المعلومات لـ 103 أدوية مغلفة مقاومة للمعدة، حيث تبين أن 8.7% فقط من الأدوية تقدم إرشادات واضحة حول السائل المناسب للتناول. في حين غابت التوجيهات تماماً عن 42 نشرة، واكتفت 21 نشرة أخرى بكلمة «ماء» دون تحديد نوعه.

ويطالب الخبراء والقائمون على الدراسة الآن بضرورة مراجعة الهيئات التنظيمية لبروتوكولات كتابة نشرات الأدوية، وإلزام الشركات بتوضيح ضرورة تناول الحبوب بماء الصنبور أو الماء المفلتر، منعاً لإبطال مفعول العلاج ولحماية الصحة العامة.