يلجأ كثيرون إلى زيادة شرب الماء أو اتباع نظام غذائي يعتمد على السوائل فقط اعتقادًا منهم أن ذلك يسرّع خسارة الوزن، لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الفكرة ليست دقيقة، وأن الماء، رغم أهميته للصحة، لا يُعد وسيلة سحرية للتخلص من الدهون.

وفي هذا الصدد، أوضح استشاري الغدد الصماء في مستشفى باراس هيلث بمدينة أودايبور الهندية الدكتور جاي تشورديا، أن شرب كميات كافية من الماء يدعم التحكم في الوزن، لكنه لا يؤدي بمفرده إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

وقال إن تناول الماء قبل الوجبات قد يزيد الشعور بالشبع، ما يساعد على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة، كما أن استبدال المشروبات السكرية بالماء يقلل من السعرات الزائدة التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

وأضاف أن الترطيب الجيد يدعم عملية الهضم والتمثيل الغذائي ويحسن الأداء البدني، وهي عوامل تساهم في الحفاظ على وزن صحي، لكنها لا تغني عن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني.

الإفراط في شرب الماء يسبب مضاعفات

وحذر الطبيب من الاعتقاد بأن الإكثار من شرب الماء مفيد دائمًا، موضحًا أن احتياجات الجسم تختلف من شخص لآخر، إذ قد يشعر بعض الأشخاص بالترطيب بعد شرب بضعة أكواب فقط، بينما يحتاج آخرون إلى كميات أكبر.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول الماء قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"التسمم المائي"، وهي حالة قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة، من بينها: الصداع، الغثيان، ضعف العضلات،الإسهال.

ما الطريقة الصحيحة لخسارة الوزن؟

وأكد الطبيب الهندي، أن فقدان الوزن بصورة مستدامة يعتمد على مجموعة من العوامل، تشمل: اتباع نظام غذائي متوازن، ممارسة النشاط البدني بانتظام، الحصول على قسط كافٍ من النوم، تشخيص وعلاج أي اضطرابات هرمونية أو مشكلات في التمثيل الغذائي، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو مقاومة الإنسولين.

وأضاف أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن رغم اتباع نمط حياة صحي، ينبغي عليهم استشارة الطبيب لإجراء تقييم طبي شامل والكشف عن أي أسباب صحية قد تعيق فقدان الوزن.

لا توجد وصفة سحرية

واختتم الطبيب بالتأكيد على أن خسارة الوزن يجب أن تكون تدريجية ومستدامة للحفاظ على النتائج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مشروب قادر بمفرده على حرق الدهون أو إذابة دهون البطن، وأن أفضل النتائج تتحقق من خلال الجمع بين التغذية الصحية، والنشاط البدني، والترطيب المناسب، تحت إشراف مختص عند الحاجة.