كشف حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا الحوار الذي جمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب نهاية المواجهة التي جمعت المنتخبين في كأس العالم 2026، في لقطة جسدت الروح الرياضية والتواضع بين اللاعبين.



وقال فوزينيا: «ذهبت إليه بعد المباراة، وقبل أن أقول الكثير، احتضنني مباشرة وقال: عمل رائع.. أنت حارس مرمى مميز جداً، وشعبك لا بد أن يكون فخوراً بك».



وأضاف الحارس: «سماع هذه الكلمات من لاعب بحجم ليونيل ميسي كان يعني لي الكثير، فشكرته، وقلت له: شكراً يا ليو.. أنت الأفضل».



وتابع: «بعدها طلبت منه قميصه، ابتسم وقال: بالطبع، سأعطيك إياه في ممر غرف الملابس. إنها لحظة سأحتفظ بها في ذاكرتي طوال حياتي».



وحظيت هذه اللقطة بإشادة واسعة، بعدما أبرزت الجانب الإنساني لميسي واحترامه لمنافسيه، كما عكست الروح الرياضية العالية التي قدمها حارس الرأس الأخضر، في مشهد اعتبره كثيرون من أجمل لحظات مونديال 2026 خارج المستطيل الأخضر.