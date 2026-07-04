قلّص البنك المركزي السعودي (ساما) مدة حق الرجوع على الممول العقاري في المحافظ العقارية المباعة لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من ستة أشهر إلى شهر واحد، كما استثنى تلك المحافظ من شرط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل إتمام التصرف فيها، مع الإبقاء على الالتزام بإشعار البنك المركزي بعملية البيع خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد النهائي.



وأوضح البنك المركزي، في تعميم موجّه إلى البنوك وشركات التمويل والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن بيع المحافظ العقارية أصبح مسموحاً بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ منح التمويل، أو شهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد، مع احتفاظ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بحق الرجوع على الممول خلال هذه المدة.



وكانت التعليمات السابقة الصادرة في 9 /9 /1446هـ تسمح ببيع محافظ التمويل العقاري السكني بعد مضي شهر من تاريخ منح التمويل، فيما كانت تمنح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، كما كانت تشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل التصرف في أصل التمويل أو الحقوق الناشئة عنه.



وبموجب التعميم الجديد، أعفى البنك المركزي المحافظ العقارية المباعة لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من متطلب عدم الممانعة، دون الإخلال بالتزام الممولين بكافة المتطلبات النظامية والتعليمات ذات العلاقة، على أن يتم إشعار البنك المركزي بتفاصيل عملية البيع خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.



* الرجوع على الممول العقاري:



- شهر بدلاً من 6 أشهر



- لا يشترط الحصول على عدم الممانعة



- إشعار البنك المركزي خلال 5 أيام