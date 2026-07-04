أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس (الجمعة) إن الحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين لمعالجة اختلالات الميزان التجاري يجب أن يحقق نتائج ملموسة، وذلك بعد أن حدد التكتل الأوروبي شهر أكتوبر موعدًا نهائيًا لإحراز تقدم في هذا الملف.



وأضافت، خلال زيارة إلى مدينة كورك بالتزامن مع بدء الرئاسة الدورية لأيرلندا للاتحاد الأوروبي، أن بروكسل ستواصل الحوار مع بكين، وشددت قائلة: «لكن هذا الحوار يجب أيضًا أن يثمر نتائج».



واتفق الاتحاد الأوروبي والصين يوم (الاثنين) الماضي على تحديد أكتوبر موعداً نهائياً لإحراز تقدم في حل الخلافات التجارية، في إطار مساعي القوتين الاقتصاديتين لمعالجة التوترات في علاقتهما الاقتصادية.