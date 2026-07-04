أعلنت شركات طيران صينية، من بينها شركة طيران الصين، أنها ستخفض رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية في البر الرئيسي الصيني، وذلك بالنسبة للتذاكر المبيعة بداية من 5 يوليو الحالي.

وبموجب التعرفة الجديدة، سيدفع المسافرون رسوماً إضافية للوقود تبلغ 50 يواناً (نحو 7.35 دولار أميركي) عن كل قطاع طيران للرحلات التي لا يتجاوز مداها 800 كيلومتر، و100 يوان للرحلات التي يزيد مداها على ذلك.

وسيُعفى الرضّع من سداد رسوم الوقود الإضافية، بينما سيستفيد الأطفال والجنود من ذوي الإعاقة وضباط الشرطة من خصم بنسبة 50% على هذه الرسوم.

ومقارنة بالرسوم الحالية، ستنخفض رسوم الوقود الإضافية بمقدار 30 يواناً للرحلات التي لا يتجاوز مداها 800 كيلومتر، وبمقدار 50 يواناً للرحلات الأطول.

وخفضت الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم (السبت)، في ثالث خفض متتالٍ، وبأكبر نسبة منذ نحو ست سنوات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قولها إن أسعار البنزين والديزل ستنخفض بمقدار 950 يواناً (نحو 139 دولاراً أميركياً) للطن و915 يواناً للطن، على التوالي.

وبموجب آلية التسعير المعمول بها في الصين، تُعدَّل أسعار البنزين والديزل المحلية كل عشرة أيام عمل، بما يتماشى مع التغيرات في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية.