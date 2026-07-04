أظهر مسح أجرته وكالة «بلومبيرغ» قفزة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» من النفط الخام خلال شهر يونيو، بدعم من استئناف الصادرات عبر مضيق هرمز عقب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



وكشف المسح عن زيادة إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة بمقدار 2.34 مليون برميل يومياً إلى 18.75 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، إلا أن هذا لا يزال أقل بنحو 7.3 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 28%، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.



ويترقب المستثمرون اجتماعاً من المقرر عقده عبر الإنترنت لتحالف «أوبك بلس» الأحد القادم، حيث يُتوقع أن يناقش الأعضاء زيادة سقف إنتاج أغسطس بنحو 188 ألف برميل يومياً.