ألقت الشرطة التايلندية القبض على شابة بريطانية تبلغ من العمر 21 عامًا، للاشتباه في تورطها بقتل صديقها البريطاني داخل منزل فاخر في مدينة باتايا، بعد العثور عليه مصابًا بعدة طعنات، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وبحسب صحيفة Bangkok Post، عثرت الشرطة صباح الخميس على جثة رجل بريطاني يبلغ من العمر 34 عامًا، كان يدير مزرعة لزراعة القنب، داخل منزل مستأجر فاخر في منطقة باتايا الساحلية، التي تبعد نحو ساعتين عن العاصمة بانكوك وتشتهر بالحياة الليلية والجاليات الأجنبية.

العثور على الجثة داخل الحمام

وأوضحت الصحيفة أن رجال الشرطة وجدوا الضحية ملقى داخل حمام متصل بغرفة نوم، وقد تعرض لعدة طعنات، فيما رجحت التحقيقات الأولية أنه فارق الحياة قبل نحو ست ساعات من وصول الشرطة.

وعثرت السلطات على صديقته، وهي بريطانية تبلغ من العمر 21 عامًا، جالسة بالقرب من الجثة، كما ضبطت سكينًا كبيرًا يشبه الساطور يبلغ طوله نحو 50 سنتيمترًا، وقد جرى تنظيفه داخل حوض الغسيل.

تناقضات في الرواية

وأفادت التقارير بأن الشابة زعمت في البداية أن صديقها ألحق الأذى بنفسه، إلا أن المحققين اكتشفوا تناقضات في أقوالها.

كما كشفت المعاينة عن آثار دماء منتشرة في أنحاء المنزل، وعلامات تشير إلى وقوع شجار، إضافة إلى مؤشرات تفيد بأن جثة الضحية نُقلت من مكانها بعد وقوع الحادث.

وأظهرت لقطات بثتها قناة Pattaya Cable TV رجال الشرطة أثناء تفتيش المنزل، بينما ظهرت المشتبه بها جالسة على أريكة داخل المنزل قبل أن تُستجوب خارج العقار.

دعم قنصلي بريطاني

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن السلطات تقدم الدعم لأسرتي مواطنين بريطانيين في تايلند، مشيرًا إلى أن الوزارة على تواصل مع السلطات المحلية بشأن القضية.

ولا تزال الشرطة التايلندية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد الدافع وراء الجريمة.