لم تعد لدغات الثعابين حوادث فردية في محافظة الشرقية المصرية، بل تحولت إلى كابوس يؤرق سكان القرى الزراعية، بعدما ارتفع عدد الضحايا إلى ثلاثة خلال أيام، إثر وفاة طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً في إحدى قرى مركز منيا القمح، وسط تحذيرات من اتساع الظاهرة ومطالبات شعبية بتدخل حكومي عاجل لاحتواء الخطر.

وتوفيت اليوم (السبت) الطفلة ملك عصام البالغة من العمر 11 عاماً، إثر تعرضها للدغة ثعبان، داخل قرية كفر حسين الطوبجي التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعدما تدهورت حالتها الصحية رغم محاولات إسعافها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأثارت الحادثة موجة من الحزن بين أهالي المنطقة، الذين أكدوا أن انتشار الثعابين بات يشكل خطراً متزايداً على السكان، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وتواجد مساحات زراعية واسعة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة تنفيذ حملات لمكافحة الزواحف السامة وتوفير الأمصال اللازمة داخل المستشفيات والوحدات الصحية القريبة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من وفاة سيدة وطفل من قرية القراقرة، التابعة لمركز منيا القمح، متأثرين بإصابتهما بلدغات ثعابين في حادثتين منفصلتين، وهو ما زاد من حالة الخوف بين المواطنين، خصوصاً في القرى والمناطق المحيطة بالأراضي الزراعية.

وطالب الأهالي برش المناطق الزراعية والمصارف والترع، وإزالة الحشائش الكثيفة التي تمثل بيئة مناسبة لاختباء الثعابين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية حول كيفية التعامل مع لدغات الثعابين وطرق الوقاية منها.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إجراءاتها القانونية، فيما تستمر المطالب الشعبية باتخاذ خطوات سريعة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث، في ظل تصاعد المخاوف من استمرار انتشار الثعابين خلال فصل الصيف.

وأدى تكرار هذه الوقائع خلال أيام قليلة إلى مطالبات بتدخل عاجل من الجهات التنفيذية والصحية والبيئية، حفاظاً على سلامة المواطنين، خصوصاً الأطفال وسكان القرى الزراعية الذين يواجهون الخطر بصورة أكبر.

وطالب نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام الحكومة بسرعة صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا لدغات الثعابين، مع اعتبار المتوفين نتيجة هذه الحوادث «شهداء لقمة العيش»، تقديراً لما يتعرض له المزارعون من مخاطر يومية أثناء العمل داخل الأراضي الزراعية لتوفير الغذاء للمواطنين.

وأكد أن الحوادث الأخيرة، وفي مقدمتها وفاة سيدة وطفل بمحافظة الشرقية إثر تعرضهما للدغات الثعابين، كشفت خطورة الظاهرة، وأثارت حالة من القلق بين العاملين بالقطاع الزراعي، في ظل استمرار الموجة الحارة التي ساهمت في زيادة انتشار الزواحف السامة داخل الحقول.

وأوضح نقيب الفلاحين أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع الثعابين إلى مغادرة أماكنها الطبيعية والبحث عن مناطق أكثر رطوبة، مثل الحشائش الكثيفة وأماكن تجمع المياه داخل الأراضي الزراعية، وهو ما يزيد من احتمالات تعرض المزارعين للدغات أثناء العمل.

وأضاف أن أعمال تبطين وتطهير الترع والمصارف، إلى جانب تراجع أعداد الأعداء الطبيعية للثعابين، مثل النمس والثعالب والقطط البرية والصقور والبوم والوشق، ساهمت في انتقالها إلى داخل الحقول الزراعية.

وأشار إلى أن ثعبان الكوبرا المصرية يعد من أخطر الأنواع التي تهدد المزارعين، بينما تمثل الأفعى ذات القرون، المعروفة بـ«الطريشة»، الخطر الأكبر في المناطق الصحراوية، مؤكداً أن سرعة الحصول على المصل الطبي تمثل العامل الحاسم في إنقاذ المصابين.

كما شدد نقيب الفلاحين المصريين على ضرورة نقل أي مصاب بلدغة ثعبان إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية فوراً، وعدم الاعتماد على الوصفات أو الممارسات الشعبية التي قد تؤدي إلى تفاقم الحالة.