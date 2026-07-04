قفز منتخب مصر 5 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقب التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 على حساب أستراليا، أمس (الجمعة).

ترتيب منتخب مصر

وبحسب الموقع الرسمي لـ«فيفا»، تقدم منتخب مصر من المركز الـ29 إلى المركز الـ24 في التصنيف العالمي للمنتخبات، بعدما حقق 12.34 نقطة، ليرتفع إجمالي نقاطه إلى 1597.04.

مشوار مصر في المونديال

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بتعادل ثمين مع بلجيكا 1-1، ثم فاز على نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية، وتعادل مع إيران 1-1، ليتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله وصافة المجموعة السابعة بخمس نقاط.

وفي دور الـ32، فاز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

صدام مع الأرجنتين

ويخوض منتخب مصر اختباراً صعباً ضد الأرجنتين الثلاثاء القادم، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16.