كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما» أن مبيعات نقاط البيع بالسعودية بلغت 3.78 مليار دولار (14.19 مليار ريال) خلال الأسبوع الماضي، مقابل 3.89 مليار دولار (14.60 مليار ريال) في الأسبوع المنتهي يوم 8 أغسطس 2026، فيما شهد الإنفاق على قطاع التعليم قفزة بأكثر من 62.7% مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

ووفقاً للتقرير، انخفض عدد عمليات نقاط البيع في الأسبوع الماضي بنحو 1.5%، ليبلغ 249.68 مليون عملية، مقابل 253.42 مليون عملية في الأسبوع السابق.

«الأطعمة والمشروبات» يتصدر

وتصدر قطاع الأطعمة والمشروبات بنود الإنفاق بنقاط البيع في المملكة الأسبوع الماضي بواقع 586.7 مليون دولار (2.20 مليار ريال) عبر تنفيذ 58.09 مليون عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بإنفاق بلغ 485.3 مليون دولار (1.82 مليار ريال) من خلال 60.24 مليون عملية تم تنفيذها.

وبلغ إنفاق المستهلكين عبر قطاع الملبوسات والإكسسوارات في الأسبوع الماضي 330.67 مليون دولار (1.24 مليار ريال) عبر تنفيذ 10.53 مليون عملية، يليه قطاع النقل بعمليات نقاط بيع بلغت قيمتها 282.67 مليون دولار (1.06 مليار ريال) عبر تنفيذ 7.13 مليون عملية.

وشهد قطاع محطات الوقود تنفيذ 18.08 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 272 مليون دولار (1.02 مليار ريال) في الأسبوع الماضي، وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 9.8 مليون عملية بقيمة 225.6 مليون دولار (846.03 مليون ريال).