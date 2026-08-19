كشفت مصادر نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».



وأشارت المصادر إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 328 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس الجاري.



وأوضحت المصادر أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.08 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير 2.78 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.



تداولات الأسعار



وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم، مسجلة مكاسب لليوم الرابع على التوالي وسط غموض بشأن الإمدادات، بينما قيّم المستثمرون رسائل متضاربة من طهران وواشنطن حول ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً أمام السفن.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.29% إلى 91.28 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً إلى 85.31 دولار للبرميل.



وارتفع الخامان عند التسوية أمس (الثلاثاء) إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو الماضي، بعدما تراجعت الآمال في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.