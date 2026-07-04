أعلنت النيابة العامة المكسيكية، الجمعة، العثور على جثة الصحفية روكسانا غوزمان، التي اختطفها مسلحون من منزلها مطلع يونيو الماضي.

وكان رجلان ملثمان قد اقتحما منزل غوزمان واختطفاها في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة، قبل أن تعثر السلطات لاحقًا على جثمانها داخل منزل بولاية فيراكروز شرقي المكسيك، حيث كانت تعيش وتزاول عملها الصحفي.

وأوضحت النيابة أن السلطات أوقفت 8 مشتبه بهم على خلفية القضية، ووجهت إليهم تهم القتل، من بينهم 4 أفراد من الشرطة والبلدية.

وأضافت أن عناصر الشرطة المتهمين وفروا الدعم اللوجستي والموارد والإمدادات للجماعة الإجرامية المتورطة في عملية اختطاف الصحفية.

وكانت غوزمان تدير موقعًا إخباريًا محليًا في ولاية فيراكروز، التي شهدت منذ بداية العام مقتل صحفيين آخرين، ما يعكس استمرار المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإعلامي بالمنطقة.