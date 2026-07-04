في خطوة قد تفتح بابًا جديدًا أمام علاج أحد أخطر أمراض الجهاز التنفسي، كشفت دراسة أمريكية عن نتائج واعدة لعقار تجريبي قد يغيّر مستقبل التعامل مع متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، المرض الذي يهدد حياة مئات الآلاف سنويًا.

وتوصل باحثون أمريكيون إلى نتائج مشجعة لعقار تجريبي يعتمد على الأجسام المضادة، قد يمهّد الطريق لخيارات علاجية أكثر فاعلية لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي حالة خطيرة غالبًا ما تؤدي إلى الوفاة.

وأفاد علماء من معهد "سكريبس للأبحاث" التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، في دراسة نُشرت في دورية "أمريكان جورنال أوف ريسبيرتري أند كريتيكال كير ميديسن"، أن نحو 500 ألف شخص يُشخّصون سنويًا بهذه المتلازمة في الولايات المتحدة، فيما تصل نسبة الوفيات إلى حوالي 40%.

وأوضح قائد الفريق البحثي، الطبيب جو جي. إن. جارسيا، أنه لا توجد حتى الآن علاجات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لهذا المرض، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات الوفاة وانتشار الحالة يجعلانها من أكبر التحديات الطبية غير الملباة.

وفي إطار الدراسة، أجرى الفريق تجربة سريرية محدودة شملت 15 مريضًا، حيث تلقى بعضهم العلاج التجريبي "إيه.إل.تي-100" الذي تطوره شركة أكوالنج ثيرابيوتكس بدعم من المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، بينما حصل آخرون على دواء وهمي.

وخلال فترة متابعة استمرت 28 يومًا، أظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا العقار التجريبي احتاجوا إلى أجهزة التنفس الصناعي لمدة سبعة أيام في المتوسط، مقارنة بنحو 14 يومًا لدى المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي.

كما سجلت المجموعة التي تلقت "إيه.إل.تي-100" انخفاضًا في مؤشرات الالتهاب في الدم، إضافة إلى تراجع حالات فشل الأعضاء، وهو أحد أبرز أسباب الوفيات المرتبطة بالمتلازمة، مع الإشارة إلى تقارب في معدلات الآثار الجانبية بين المجموعتين.

وقال جارسيا إن النتائج، رغم شمولها عددًا محدودًا من المرضى، تبدو واعدة للغاية، مؤكدًا السعي للحصول على تمويل لإجراء تجارب سريرية أوسع. كما أشار إلى حصوله على موافقة من إدارة الغذاء والدواء لدراسة تأثير العقار على مرضى التليف الرئوي المتفاقم، وهو مرض يتمثل في تراكم النسيج الندبي داخل الرئتين.

وتحدث متلازمة الضائقة التنفسية الحادة عندما تؤدي الإصابات أو العدوى إلى سلسلة من الاستجابات الالتهابية التي تتسبب في تسرب السوائل إلى الرئتين، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات الأكسجين في الدم وقد يهدد الحياة.