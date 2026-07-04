أكمل منتخب كولومبيا عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بفوزه على نظيره الغاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد كانساس سيتي ضمن منافسات دور الـ32.



وسجل جون أرياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (14) بعد استغلاله تمريرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك، ليمنح منتخب بلاده هدفا مبكرا حافظ عليه حتى صافرة النهاية.



وفرض المنتخب الكولومبي أفضليته خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، في حين تحسن أداء المنتخب الغاني في الشوط الثاني وضغط بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الكولومبي وحارس المرمى كاميلو فارغاس نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك، رغم المحاولات المتكررة من إينياكي ويليامز وأنطوان سيمينيو، كما تألق الحارس الغاني لورانس أتي زيغي في التصدي لعدة فرص أبقت النتيجة عند هدف وحيد.



وبهذا الفوز، حجز المنتخب الكولومبي آخر بطاقات التأهل إلى دور الـ16، ليكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور، فيما ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة من دور الـ32.



وضرب المنتخب الكولومبي موعدا مع نظيره السويسري في دور القادم، في مواجهة مرتقبة ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي.