حجز منتخب الأرجنتين مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تجاوز عقبة منتخب الرأس الأخضر بصعوبة بالغة بنتيجة (3-2) بعد التمديد، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة عربية لاتينية من العيار الثقيل.



وافتتح القائد ليونيل ميسي التسجيل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 29، قبل أن يدرك ديروري دوراتي التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة 59، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.



وفي الدقيقة 92 أعاد ليساندرو مارتينيز التقدم لحامل اللقب، لكن منتخب الرأس الأخضر رفض الاستسلام، ونجح لوبيز كابرال في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 103، لتزداد المباراة إثارة.



وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، ابتسم الحظ للأرجنتين بعدما سجل ديني إيدلسون هدفًا عكسيًا في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 111، مانحًا «راقصي التانجو» بطاقة التأهل إلى دور الـ16.



وبهذا الفوز يواصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه، لكنه سيكون على موعد مع اختبار صعب أمام منتخب مصر، الذي بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الإثارة والندية بين بطل العالم والطموح المصري.