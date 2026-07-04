حقق ظهير أيمن منتخب مصر محمد هاني رقماً سلبياً تاريخياً في بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفاً بالخطأ في مرماه أمام أستراليا، اليوم (الإثنين)، ضمن منافسات دور الـ32.

«النيران الصديقة» تورط هاني

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله إمام عاشور، قبل أن يسجل محمد هاني هدفاً بالخطأ في مرماه برأسية في الدقيقة 55.

وكان محمد هاني قد سجل هدفاً بالخطأ في مرماه أيضاً خلال مباراة مصر أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية من المونديال، التي انتهت بالتعادل 1-1.

رقم سلبي عمره 60 عاماً

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أصبح محمد هاني ثاني لاعب في التاريخ يسجل هدفين عكسيين في كأس العالم، بعد البلغاري إيفان فوتسوف الذي سجل هدفين عكسيين في مونديال 1966.

وأضافت الشبكة أن كأس العالم 2026 شهدت حتى الآن تسجيل أكبر عدد من الأهداف العكسية في تاريخ البطولة، بواقع 13 هدفاً، متجاوزة الرقم السلبي السابق المسجل في مونديال 2018 (12 هدفاً عكسياً).