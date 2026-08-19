اطّلع نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز على استعدادات قطاع التعليم بالمنطقة لبدء العام الدراسي 1448هـ، وخطط الإدارة العامة للتعليم لاستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في (2631) مدرسة بالمدينة المنورة ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال استقباله المدير العام للتعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم الذي استعرض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وما تتضمنه من أعمال تهيئة المدارس والمرافق التعليمية، واستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية، ومتابعة وصول المقررات الدراسية، واستكمال احتياج المدارس من الكوادر التعليمية، إلى جانب إجراءات القبول والتسجيل، بما يكفل انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وتناول اللقاء أبرز ما تضمنه نظام التعليم العام الجديد، متضمنًا إنشاء مجلس شؤون التعليم، والتنظيمات والأدوار المرتبطة به، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم، ورفع كفاءتها وتعزيز جودة مخرجاتها، واستعرض خلاله المدير العام للتعليم المشروعات التعليمية التي يتزامن تشغيلها مع بدء العام الدراسي 1448هـ، إذ تتضمن مشروعًا يضم مبنيين مدرسيين جديدين بإجمالي (60) فصلًا دراسيًا، ومبنى جديدًا لرياض الأطفال يضم 4 فصول، إضافة إلى 5 صالات رياضية جديدة.

وتضمنت الاستعدادات إحداث مدرستين مركزيتين للمرحلة الثانوية للبنين والبنات، وتحديث (21) برنامجًا للتربية الخاصة، إلى جانب الإعلان عن أول مدرسة للموهوبين الإعلاميين في المدينة المنورة، ليرتفع عدد المدارس المتخصصة في المنطقة إلى 4 مدارس.

وشهد اللقاء استعراض مؤشرات القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد، إذ بلغ عدد المسجلين في الصف الأول الابتدائي حتى تاريخه (24,600) طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المسجلين في المستوى الثالث من رياض الأطفال (19,700) طفل.

واطلع سموه على عرض عن أبرز ما حققته منطقة المدينة المنورة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، إلى جانب التوسع في المدارس المتخصصة والبرامج النوعية الهادفة إلى تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، وتوفير مسارات تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار.

وثمّن المدير العام للتعليم بالمنطقة دعم واهتمام سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة بقطاع التعليم، مؤكدًا مواصلة العمل على تطوير البيئة التعليمية، وتوسيع الفرص النوعية للطلاب والطالبات، بما يسهم في بناء قدراتهم وإعدادهم للمستقبل.