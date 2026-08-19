يواصل مدرب فريق الأهلي مارينو بوسيتش تحضيراته الفنية لمواجهة فريق أبها، السبت الساعة 9:00 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، إذ سيجري مناورة كروية لاعتماد النهج الفني والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة أبها.



ويطمح بوسيتش لقيادة فريقه للانتصار وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على لقب دوري روشن.



وتنتظر الأهلي مواجهة حاسمة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأربعاء القادم، الساعة 9:00 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال 2026»، والفائز من لقاء الأهلي وأوكلاند سيواجه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (بطل أفريقيا) على لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.