التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه بالإمارة، أعضاء مجلس المنطقة المعينين حديثاً، بموجب الأمر السامي.

وهنّأ نائب أمير المنطقة أعضاء المجلس بمناسبة صدور الأمر السامي بتعيينهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

فيما أعرب أعضاء مجلس المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ونائبه، مؤكدين بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهاليها.

حضر اللقاء أمين مجلس المنطقة عبدالعزيز الطيار.