نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما يحظى به قطاع الإسكان من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما تحقق من تقدم في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن، مؤكدًا أهمية توسيع أثر برامج الإسكان التنموي والوصول إلى المستفيدين وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه أمين المنطقة المهندس صالح بن غرم الله الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التخصصية للإسكان التنموي بنجران عامر بن سالم اليامي، إذ دشّن -عن بعد- الجمعية المرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

واطّلع أمير نجران على أهداف الجمعية وبرامجها في خدمة مستفيدي الإسكان التنموي بالمنطقة، وما تقدّمه من حلول تشمل المساهمة في توفير المساكن للمستحقين، ودعم المتعثرين في سداد فواتير الخدمات والإيجارات، وترميم المنازل وتأثيثها، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص.

وأكد أمير نجران أهمية تعزيز دور القطاع غير الربحي وتكامله مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير الحلول السكنية والتنموية للأسر الأشد حاجة، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية بناء شراكات فاعلة ومستدامة، وتوجيه برامج الجمعية نحو الاحتياجات ذات الأولوية، بما يعزز أثرها التنموي ويخدم الأسر المستفيدة بالمنطقة.

من جانبه ثمّن اليامي دعم أمير المنطقة واهتمامه بمبادرات الإسكان التنموي والقطاع غير الربحي، مؤكدًا العمل على تحقيق أهداف الجمعية وتوسيع نطاق خدماتها للمستفيدين.