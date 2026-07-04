قبل أن يتحول الخوف إلى مأساة، اتخذت امرأة هندية قرارًا جريئًا وغير متوقع غيّر مجرى الموقف. فبدلًا من الاكتفاء بطلب المساعدة بعد تعرضها للدغة ثعبان سام، نجحت في احتجازه داخل صندوق، ثم حملته معها إلى المستشفى، في تصرف أثار الدهشة وأشعل النقاش على منصات التواصل الاجتماعي.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام هندية، يُظهر المرأة وهي تصل إلى المستشفى والثعبان بحوزتها، في مشهد وصفه كثيرون بأنه يجسد الشجاعة وسرعة البديهة في مواجهة موقف بالغ الخطورة.

وتلقت المرأة الرعاية الطبية اللازمة، بينما تباينت آراء المتابعين حول تصرفها. فقد أشاد كثيرون بهدوئها وحضور ذهنها، معتبرين أن إحضار الثعبان ساهم في تسريع تشخيص الحالة واختيار المصل المناسب، في حين حذر آخرون من الإقدام على مثل هذا التصرف لما قد يسببه من مخاطر جسيمة.

ورغم أن وجود الثعبان ساعد الأطباء على التعرف إلى نوعه، يؤكد مختصون أن محاولة الإمساك بالثعبان بعد التعرض للدغة ليست ممارسة آمنة، إذ قد تعرض المصاب للدغات إضافية أو إصابات أكثر خطورة. لذلك، يُنصح بالابتعاد عن الثعبان فورًا والتوجه إلى أقرب مركز طبي لتلقي الرعاية اللازمة، مع محاولة تذكر ملامحه أو تصويره من مسافة آمنة إذا أمكن، دون تعريض النفس للخطر.