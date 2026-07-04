لم يعد الشعور بالتشتت الذهني وضعف التركيز مقتصرًا على كبار السن، إذ بات ما يُعرف بـ"ضباب الدماغ" من المشكلات الشائعة بين الشباب، خاصة في الثلاثينات والأربعينات، نتيجة ضغوط العمل، وقلة النوم، والإفراط في استخدام الشاشات، ونمط الحياة المتسارع.

وبحسب موقع onlymyhealth، أوضح استشاري طب الأعصاب ومدير برنامج اضطرابات الحركة بمستشفيات ياشودا في حيدر آباد الدكتور روبام بورجوهين أن ضباب الدماغ ليس مرضًا بحد ذاته أو اضطرابًا في الذاكرة، وإنما مجموعة من الأعراض التي تعكس وجود عوامل كامنة مثل التوتر المزمن، والإجهاد الذهني، والقلق، ونقص بعض العناصر الغذائية، أو حتى مرحلة التعافي بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ما هو ضباب الدماغ؟

بحسب الطبيب، يتمثل ضباب الدماغ في شعور دائم بالتشوش الذهني، وبطء التفكير، وصعوبة التركيز أثناء أداء المهمات اليومية أو الاجتماعات، إلى جانب نسيان كلمات بسيطة أثناء الحديث، والشعور بأن المهمات المعتادة أصبحت أكثر صعوبة من السابق.

أعراض ضباب الدماغ

وتشمل أبرز أعراضه: الإرهاق الذهني والشعور بالتشوش، ضعف التركيز والانتباه، نسيان متكرر وهفوات في الذاكرة، صعوبة التفكير بوضوح، عدم القدرة على التركيز لفترات طويلة.

وأكد الطبيب أن مراجعة الطبيب تصبح ضرورية إذا بدأ النسيان يؤثر على الأداء الوظيفي أو الحياة اليومية، أو إذا تفاقمت الأعراض تدريجيًا، بينما تستدعي حالات الارتباك المفاجئ أو الصداع الشديد أو اضطرابات الكلام أو تغيرات الشخصية تدخلاً طبيًا عاجلًا.

تعدد المهمات يرهق الدماغ

وأشار الدكتور بورجوهين إلى أن التنقل المستمر بين تطبيقات الهاتف، والبريد الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، يجعل الدماغ في حالة من التشتت الدائم، ما يؤدي إلى إرهاق الذاكرة العاملة وتقليل القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة.

وأوضح أن هذا النمط من "تعدد المهمات" يقلل تدريجيًا من مدى الانتباه ويضعف كفاءة الدماغ في معالجة المعلومات، وهو ما يفسر الشعور المستمر بضباب الدماغ لدى كثير من الشباب والعاملين في البيئات المهنية المليئة بالضغوط.

هل الشاشات تسبب الإرهاق الذهني؟

وأكد الطبيب أن التعرض المطول للشاشات، خاصة خلال ساعات الليل، يؤدي إلى تشتيت الانتباه واستنزاف القدرات الذهنية، لافتًا إلى أن المحتوى الذي تعتمد عليه خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي مصمم لجذب الانتباه بشكل متواصل، ما يسبب تحفيزًا مفرطًا للدماغ وينتهي بالإجهاد المعرفي وضعف التركيز.

وأضاف أن هذه العوامل تؤثر في الذاكرة العاملة وصفاء الذهن، وهي من أبرز السمات المرتبطة بضباب الدماغ لدى الأشخاص دون سن الأربعين.

كيف يمكن الوقاية من ضباب الدماغ؟

شدد استشاري الأعصاب على أن إجراء تعديلات بسيطة في نمط الحياة قد يحدث فرقًا كبيرًا خلال أسابيع، ونصح بما يلي:

- الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم المنتظم يوميًا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

- التوقف عن استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.

- إجراء فحوصات لمستويات فيتامين B12 وفيتامين D والحديد عند استمرار الأعراض، لأن نقصها قد يؤثر في التركيز والذاكرة.

- ممارسة التأمل أو اليوغا أو تمارين التنفس للحد من التوتر.

- المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام أسبوعيًا، لتحسين وظائف الدماغ والانتباه.

- شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على كفاءة الوظائف الذهنية.

- اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين، والحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والدهون الصحية للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

واختتم الطبيب بالتأكيد على أنه إذا استمرت أعراض ضباب الدماغ رغم تحسين نمط الحياة، فيجب استشارة الطبيب لإجراء تقييم شامل، يشمل فحص وظائف الغدة الدرقية والكشف عن أي أمراض أو اضطرابات صحية قد تكون السبب وراء هذه الأعراض.