ألزمت وزارة السياحة المستثمرين في قطاع المخيمات بتوفير حقائب إسعافات أولية وجهاز صدمات القلب، و إعفاء المخيمات الصغيرة (تقل طاقتها عن 50 سريراً) من توفير جهاز الصدمة، وعرّفت السياحة «المخيمات» بأنها تشمل الخيام، الكرفانات والمنازل المتنقلة في بيئات طبيعية، ووضعت في هذا السياق معايير ودرجات لابد من اجتيازها للحصول على التصنيف كدرجة أولى أو اقتصادية. وتلزم القواعد الجديدة عزل المخيمات التخييم بأسوار و حواجز صديقة للبيئة، و توفير خيارات الدفع غير النقدي عبر البطاقات المصرفية، وإلزام المخيمات طبقاً لتصنيفها بتوفير مطعم يقدم ثلاث وجبات يومياً، أو وجبتين، وتخصيص مواقف للسيارات، مع توفير خدمات خاصة لذوي الإعاقة، ومنعت القواعد التي اعتمدتها وزارة السياحة تخزين أو استخدام النفايات الخطرة أو السامة و صيد الحيوانات البرية أو إطعامها أو استغلالها للترفيه، وحثت الوزارة المستثمرين استخدام أدوات لترشيد المياه مثبتة على كل صنبور وشطاف، واطلاع الضيف على تدابير حماية البيئة ومنع التلوث المباشر أو غير المباشر للمياه السطحية والجوفية، والتخلص الآمن من النفايات الصحية و الصناعية و المنزلية، و يجب أن تتراوح درجة الحرارة في المخيم المشغول بين 20 و22 درجة مئوية، وفي الوحدة غير المشغولة، بين 26 و27 درجة مئوية، وتوفير قائمة الأسعار في منطقة الاستقبال باللغتين العربية والإنجليزية، ويلتزم المستثمرون بوضع علامات إرشادية على جميع الخدمات والمرافق داخل منطقة المخيم، مما يضمن سهولة التنقل للضيوف و تشجيع استخدام المواد المستدامة.