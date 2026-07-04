أضافت 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية نحو 160 خدمة جديدة إلى التطبيق الوطني الموحد «توكلنا» خلال شهر يونيو 2026، في خطوة تعكس تسارع التكامل الرقمي بين منظومة توكلنا والجهات المختلفة في المملكة، وتعزز جهود التطبيق في تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين.



ويمثل هذا التوسع امتدادًا لعمل تطبيق توكلنا المستمر على تحسين تجربة المستفيدين عبر توفير المزيد من الخدمات في منصة وطنية واحدة، بما يسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ويختصر الوقت والجهد، ويرفع جودة الحياة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.



وشملت الخدمات الجديدة مجالات متعددة تلبي احتياجات الأفراد في قطاعات: التعليم، الصحة، البلديات والإسكان، العدل، البيئة، النقل، الاقتصاد، العمل، الضمان الاجتماعي، السياحة وغيرها، وذلك عبر شراكات واسعة مع وزارات وهيئات وجامعات وجهات حكومية وخاصة وغير ربحية.