سفير باكستان لـ «عكاظ»: السعودية الشريك الأكثر موثوقية

جدد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية أحمد فاروق تأكيد أن العلاقات الأخوية بين باكستان والمملكة ترتكز على أواصر العقيدة الواحدة، والثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن السعودية ظلت على الدوام الشريك الأكثر موثوقية لباكستان في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.



وأوضح لـ «عكاظ» أن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة محطات بارزة عكست متانة الشراكة بين البلدين، أبرزها توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك (SMDA)، وإطلاق إطار التعاون الاقتصادي السعودي–الباكستاني (SPEF)، إلى جانب تشكيل مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الذي يضم نخبة من كبار رجال الأعمال من الجانبين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.



2.7 مليون باكستاني

وأضاف السفير فاروق أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لسلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة على مستوى قيادتي البلدين، إذ قام رئيس وزراء باكستان بزيارة المملكة 11 مرة منذ مارس 2024، كما قام رئيس قوات الدفاع الباكستانية بـ11 زيارة خلال الفترة نفسها، إلى جانب عدد كبير من الزيارات الوزارية واللقاءات رفيعة المستوى المتبادلة ما يعكس حرص القيادتين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً في مختلف المجالات.

وأشار السفير الباكستاني إلى أن السعودية لا تزال الوجهة الرئيسة للعمالة الباكستانية في الخارج، إذ انتقل إليها أكثر من 500 ألف عامل باكستاني خلال عام 2025، فيما يقيم في المملكة حالياً نحو 2.7 مليون باكستاني، يشكلون جسراً إنسانياً مهماً بين البلدين، ويسهمون بدور فاعل في مسيرة التنمية والازدهار في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، من خلال مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأعرب السفير الباكستاني عن خالص تقديره للسعودية على ما توليه من رعاية واهتمام بالجالية الباكستانية، وحرصها المستمر على رفاهها وتوفير البيئة المناسبة لها، مؤكداً أن هذا الاهتمام يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.نهضة تنموية في الجوف

وأكد السفير الباكستاني أن الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين تمثّل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وترسيخ العلاقات السياسية، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء شراكة أكثر متانة واستدامة، تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة.





وأعرب سفير جمهورية باكستان، عن سعادته بزيارة منطقة الجوف وما تضمه من مواقع سياحية وأثرية، مؤكداً أن الزيارة تركت لديه انطباعاً بالغاً بما تشهده المنطقة من نهضة تنموية متسارعة في مختلف القطاعات.



وقال: تشرفت بلقاء أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وكان لقاء مثمراً وبنّاءً، وجرى اللقاء في أجواء ودية عكست عمق العلاقات وروح التفاهم المتبادل، إذ أجرينا مباحثات مستفيضة حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.



وأضاف أنه أعرب لأمير منطقة الجوف عن تقديره للنهضة التي تشهدها المنطقة والمبادرات التنموية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المنطقة تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى المناطق الرائدة في المملكة، من خلال تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة.

تطوير قدرات المزارعين

وأوضح السفير فاروق أنه استعرض خلال اللقاء التطور المتواصل في مجالات التعاون السياسي والدفاعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية، كما ناقش مع أمير المنطقة الفرص الاقتصادية الواعدة في الجوف، وفي مقدمتها قطاع زراعة الزيتون، وإمكانات التعاون في تطوير قدرات المزارعين الباكستانيين من خلال الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها المنطقة، خصوصاً في أفضل الممارسات الزراعية، وعمليات التصنيع، واستخلاص زيت الزيتون، والتعبئة والتغليف، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين البلدين.

حفاوة وكرم ضيافة

وأضاف أنه عقد لقاءات مع جهات عدة بالمنطقة التي تعد زيارته لها هي الأولى، مشيراً إلى أنه تأثر كثيراً بما لقيه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة عكسا أصالة أهالي الجوف وحسن وفادتهم، سواء من المسؤولين في الجهات الحكومية أو من أبناء المنطقة التي تكتسب أهمية خاصة لما تتمتع به من موقع استراتيجي، ودور محوري في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن إمكاناتها الزراعية الكبيرة ومشروعاتها الواعدة في مجال الطاقة المتجددة. وقال: «أعجبت بما تشهده المنطقة من نهضة تنموية شاملة في ظل رؤية المملكة 2030، ولا سيما في قطاع زراعة الزيتون».



وأشار إلى أن منطقة الجوف تحتضن أكثر من 100 ألف مواطن باكستاني، يسهمون بدور فاعل في مسيرة التنمية والازدهار في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، مؤكداً أن هدف الزيارة يتمثّل في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الثنائية مع منطقة الجوف، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر الصداقة بين الجانبين.



صالح الحجاج