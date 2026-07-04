ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واصل المركز تنفيذ مشروع تشغيل بنك الدم الوطني في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، إذ قدّم البنك خدماته خلال شهر يونيو 2026 لـ229 مستفيداً، شكّل الذكور منهم نسبة 54% والإناث 46%. كما بلغت نسبة النازحين من إجمالي المستفيدين 9% مقابل 91% من المقيمين.



ويأتي هذا المشروع امتداداً للدور الإغاثي والإنساني الذي تقدمه المملكة لمساندة المحتاجين والمتضررين حول العالم، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية في الدول الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.