واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير منصور بن ناصر، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سعود، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير فهد بن منصور بن ناصر، والأمير عبدالعزيز بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن سعود وعدد من الأمراء، مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالله بن سليمان بن صالح الحسون، وأفراد أسرة الحسون، جموع المعزين في وفاة أحمد بن سليمان بن صالح الحسون، الذي وافته المنية أمس الأول (الجمعة)، وصلي عليه في جامع الملك سعود، ودفن في مقبرة الرويس.

وشهد مجلس العزاء حضور عدد من المسؤولين والإعلاميين، إلى جانب الأقارب والأصدقاء.

يُذكر، أن اليوم (الأحد) آخر أيام العزاء للرجال في حي البساتين بجوار مسجد ابن كثير، وللنساء في منزل والدة الفقيد بحي البساتين، شارع حميد النيابي.