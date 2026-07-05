يتصارع نجما المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي على لقب الهداف، بعيداً عن المخضرم رونالدو، بعد أن تساويا بإحراز سبعة أهداف لكل منهما، وكان «السلحفاة» نجح في منح «الديوك» بطاقة العبور لدور الثمانية بعد أن تخطوا محطة الباراغواي بهدف دون مقابل، ليلتقوا منتخب المغرب في قمة منتظرة بينهما.



ورفع مبابي رصيده إلى سبعة أهداف في صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسجل نجم ريال مدريد الإسباني هدفين في مباراة السويد بدور الـ32، كما أحرز هدفين في مرمى العراق بمرحلة المجموعات، وأحرز مبابي أيضاً هدفين في شباك السنغال بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات.



ترتيب هدافي مونديال 2026



ليونيل ميسي - 7



كيليان مبابي - 7



هاري كين - 5



إيرلينغ هالاند - 5



فينيسيوس جونيور - 4



عثمان ديمبلي - 4



إسماعيلا سار - 4



ميكيل أويارزابال - 4