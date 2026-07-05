يواجه المنتخب المكسيكي اختباراً صعباً أمام نظيره الإنجليزي، فجر الإثنين، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل طرف إلى خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



ويدخل منتخب المكسيك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما خاض أربع مباريات متتالية على أرضه، منها ثلاث على ملعب «مكسيكو سيتي»، وقدم خلالها مستويات مميزة، إذ تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعدما جمع تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، بفوزه على جنوب إفريقيا (2 - 0) في المباراة الافتتاحية، ثم كوريا الجنوبية (1 - 0)، قبل أن يختتم دور المجموعات بالفوز على التشيك (3 - 0)، محققاً بذلك أفضل حصيلة له في دور المجموعات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.



وواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية في دور الـ32، بعدما تغلب على الإكوادور بهدفين دون رد، ليعزز آماله في مواصلة مشواره بالبطولة، وسيمنحه الفوز على إنجلترا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، ومعادلة أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، عندما بلغ هذا الدور للمرة الأخيرة في نسخة عام 1986 التي استضافتها المكسيك.



وبدوره، يسعى المنتخب الإنجليزي إلى تجاوز عقبة المكسيك وحجز مقعده في الدور ربع النهائي، عندما يعود إلى ملعب «مكسيكو سيتي»، الذي شهد واحدة من أكثر محطاته إيلاماً في تاريخ كأس العالم، بعدما خسر أمام الأرجنتين في ربع نهائي نسخة 1986، في المباراة التي اشتهرت بهدف الأرجنتيني دييغو مارادونا باليد، قبل أن يسجل الهدف الثاني، الذي يُعد أحد أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم. لكن المنتخب الإنجليزي سيجد نفسه هذه المرة في مواجهة أصحاب الأرض، الذين أكدوا قدرتهم على استغلال عاملي الأرض والجمهور، بعدما قدموا مستويات مميزة منذ انطلاق البطولة.



ويخوض المنتخب الإنجليزي المواجهة بعدما تجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية بصعوبة في دور الـ32، بالفوز (2 - 1)، عقب مشوار في دور المجموعات شهد انتصارين على بنما (2 - 0) وكرواتيا (4 - 2)، وتعادلاً سلبياً أمام غانا.



ويعوّل المنتخب الإنجليزي على هدافه هاري كين، الذي سجل خمسة أهداف حتى الآن في البطولة، إلى جانب المستويات اللافتة التي يقدمها جود بيلينغهام في خط الوسط، أملاً في مواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة، بعدما بلغ نصف النهائي في نسخة 2018، وربع النهائي في نسخة كأس العالم FIFA قطر 2022.



ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ربع النهائي، حيث يلاقي الفائز من مباراة البرازيل والنرويج في 12 يوليو الجاري على استاد ميامي.