مع ارتفاع درجات الحرارة، يحرص كثيرون على الحصول على لون برونزي من خلال التعرض المباشر للشمس، إلا أن أطباء الجلدية يؤكدون أن التان هو استجابة دفاعية من البشرة بعد تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، وليس علامة على صحة الجلد.

فالتعرض للشمس لفترات طويلة، خصوصاً في ساعات الذروة، قد يسبب حروقاً وجفافاً وتصبغات، كما يسرّع ظهور التجاعيد وفقدان مرونة البشرة. ومع تكرار التعرض، يزداد خطر تلف خلايا الجلد والإصابة بسرطان الجلد على المدى البعيد.

وينصح الخبراء باستخدام واقٍ شمسي بعامل حماية مناسب، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، مع اللجوء إلى مستحضرات التسمير الذاتي لمن يرغبون في الحصول على لون برونزي بطريقة أكثر أماناً.