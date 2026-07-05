رغم عدم نشر المغنية الأمريكية تايلور سويفت صوراً رسمية لفستان زفافها حتى الآن، فإن اختيارها فستاناً بتصميم خاص من جوناثان أندرسون أثار موجة واسعة من التوقعات في عالم الموضة.

ويتوقع خبراء الموضة أن ينعكس هذا الاختيار على صيحات فساتين الزفاف القادمة، مع عودة التصاميم الكلاسيكية الهادئة، والأقمشة الفاخرة مثل الساتان والحرير، والقصات الانسيابية التي تركز على الحرفية والأناقة الخالدة بدلاً من التفاصيل المبالغ فيها. كما يرجح أن تشهد الإكسسوارات البسيطة والمجوهرات الناعمة حضوراً أكبر، انسجاماً مع اتجاه «الفخامة الهادئة» الذي يواصل هيمنته على الساحة.

ويرى مراقبون أن أي صور رسمية لفستان سويفت قد تتحول إلى مرجع يلهم تصاميم العرائس في المواسم القادمة، كما حدث مع عدد من أشهر فساتين الزفاف التي تركت بصمة في تاريخ الموضة.