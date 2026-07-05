حقائب السويد.. خامة كلاسيكية تعود بقوة إلى واجهة الموضة

تشهد حقائب السويد حضوراً لافتاً هذا الموسم، بعدما أعادتها دور الأزياء والمؤثرات إلى واجهة الإطلالات اليومية بفضل ملمسها الناعم ومظهرها الفاخر. وتميل التصاميم الرائجة إلى الأحجام المتوسطة والكبيرة، مع ألوان دافئة مثل البني الشوكولاتة، والجملي، والزيتوني، والأسود، ما يجعلها سهلة التنسيق مع مختلف الأزياء.

ويعود الإقبال على هذه الخامة لقدرتها على منح الإطلالة لمسة راقية دون مبالغة، سواء مع الجينز والملابس الكاجوال أو مع الإطلالات الرسمية. كما تتماشى حقائب السويد مع الاتجاه المتزايد نحو القطع الكلاسيكية التي يمكن استخدامها مواسم عدة، بعيداً عن الصيحات سريعة الزوال.

وينصح خبراء الموضة بالحفاظ على حقائب السويد باستخدام بخاخات الحماية المخصصة لها، وتجنب تعرضها للماء أو الرطوبة، للحفاظ على ملمسها وشكلها الأنيق لأطول فترة ممكنة.

