تحول حفل ما قبل زفاف الثنائي المغنية الأمريكية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي في نيويورك إلى منصة غير رسمية لاستعراض أبرز اتجاهات الموضة، إذ خطفت إطلالات النجمات الأنظار بتصاميم اتسمت بالأناقة الهادئة والقصات الانسيابية.

برزت الفساتين الساتان بألوان محايدة ولمسات بسيطة بعيداً عن المبالغة، مع اعتماد تفاصيل ناعمة وأقمشة فاخرة عكست توجهاً متزايداً نحو الإطلالات الكلاسيكية الخالدة. كما حضرت الحقائب الصغيرة والصنادل ذات الكعب الرفيع والمجوهرات الناعمة لتكمل المظهر بأسلوب راقٍ.

ويؤكد هذا الحدث استمرار هيمنة صيحة «Quiet Luxury» أو «الفخامة الهادئة»، التي تركز على جودة الخامات، والقصات المتقنة، والتفاصيل البسيطة، لتثبت أن الأناقة لا تعتمد على المبالغة، بل على الاختيارات.